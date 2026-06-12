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12 июня 2026 в 21:23

ЕС анонсировал переговоры о вступлении Украины и Молдавии

Фон дер Ляйен: ЕС 15 июня начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. По ее словам, это означает, что государства-члены согласились открыть первый кластер обсуждений. Переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.

Сегодня Европейский союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о присоединении, — написала она.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе неоднократно обсуждали возможные последствия приема Украины. В частности, фермеры Польши, Венгрии и Словакии протестовали против ввоза украинского зерна, которое, по их мнению, обрушивает внутренние рынки.

До этого канцлер ФРГ Фридриха Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса. В рамках такого формата Киев должен был бы ориентироваться на Брюссель во внешней политике и вопросах безопасности.

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