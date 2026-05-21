Мерц выступил за особый статус Украины в Евросоюзе DPA: Мерц предложил принять Украину в ЕС как ассоциативного члена без голоса

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне, сообщает DPA со ссылкой на письмо политика руководству ЕС. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса.

В рамках такого формата Киев должен был бы ориентироваться на Брюссель во внешней политике и вопросах безопасности. В ответ государства Евросоюза могли бы выступить с политической декларацией о распространении на Украину положений статьи 42, абзаца 7 Договора о ЕС о взаимной обороне.

Также канцлер предложил предусмотреть механизм отмены специального статуса в случае нарушения Киевом базовых принципов Евросоюза или серьезного отката в переговорах о вступлении. Мерц признал, что инициатива вызывает множество вопросов, однако указал на возможность их урегулирования в ходе дальнейших переговоров.

Ранее экс-глава штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге заявил, что у Евросоюза до сих пор нет четкой стратегии по прекращению украинского кризиса. Реальную поддержку Киеву, по его словам, оказывает лишь узкий круг стран, но даже у них отсутствует понимание дальнейших действий.