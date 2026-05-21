21 мая 2026 в 11:16

В Китае рассказали о процессе строительства «Силы Сибири — 2»

МИД КНР: Пекин продолжит сотрудничество с Москвой на основе взаимной выгоды

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Пекин продолжит сотрудничество с Москвой на основе взаимной выгоды, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он ответил на вопрос о процессе строительства газопровода «Сила Сибири — 2». Китайский дипломат также указал, что страны тесно взаимодействуют в различных областях, передает РИА Новости.

Китай готов продолжать сотрудничество с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, — сказал Го Цзякунь.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что тема газопровода «Сила Сибири — 2» будет подробно обсуждаться руководителями России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Газопровод должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в КНР, его максимальная мощность составит 50 млрд кубических метров в год.

До этого стало известно, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) собирается в случае своей победы на предстоящих выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания запустить газопровод «Северный поток». Уточняется, что перед этим его планируется восстановить.

Самое популярное
