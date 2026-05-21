В Китае рассказали о процессе строительства «Силы Сибири — 2»

Пекин продолжит сотрудничество с Москвой на основе взаимной выгоды, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он ответил на вопрос о процессе строительства газопровода «Сила Сибири — 2». Китайский дипломат также указал, что страны тесно взаимодействуют в различных областях, передает РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что тема газопровода «Сила Сибири — 2» будет подробно обсуждаться руководителями России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Газопровод должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в КНР, его максимальная мощность составит 50 млрд кубических метров в год.

