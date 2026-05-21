В США поразились скорости восстановления военной мощи Ирана

Иран восстанавливает военный потенциал быстрее, чем США ожидали, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Авторы публикации, в частности, указали, что Тегеран смог возобновить работу части производств беспилотных летательных аппаратов. Американские спецслужбы считают, что Исламская Республика через полгода вернет прежние мощности для нанесения ударов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно хочет заключить сделку с Вашингтоном, однако предложения Тегерана не устраивают Белый дом. В разговоре с журналистами республиканец раскритиковал документы, которые иранская сторона отсылает для согласования.

До этого стало известно, что Пентагон подготовил список потенциальных целей для ударов по Ирану на случай, если президент Соединенных Штатов прикажет возобновить войну на Ближнем Востоке. По информации журналистов, среди рассматриваемых объектов — энергетическая и инфраструктурная сети страны.