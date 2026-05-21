Садовод предупредил о популярной схеме обмана у продавцов клубники

Садовод Туманов: продавцы клубники часто умышленно скрывают происхождение товара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продавцы клубники нередко умышленно скрывают реальное происхождение товара, заявил в беседе с aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, они могут использовать на импортных продуктах надписи вроде «Крымская» или «Краснодарская».

На самом деле в том же Крыму своей ягоды не хватает, ее туда еще и завозят. То, что выращивается в Крыму, может поставляться в небольших количествах, но это не массовые завозы. А бренды работают: люди у нас патриотично настроены и предпочитают покупать крымское или краснодарское, а не турецкое или китайское, — объяснил Туманов.

Он уточнил, что подавляющая часть садовой клубники на прилавках все же импортная. При этом ее качество часто не уступает местной клубнике. Он добавил, что за многие годы проверок на рынках так и не смог добиться от продавцов сопроводительных документов на ягоду.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что фитоэстрогены, содержащиеся в клубнике, помогают женщинам поддерживать гормональный баланс. По ее словам, для женской системы также полезно употребление бобовых и льняных семян.

Общество
продавцы
продукты
садоводы
Общество

Общество

Общество

