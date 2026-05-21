21 мая 2026 в 13:03

Финэксперт дал советы, как действовать в случае блокировки карты

Финэксперт Модель призвал не паниковать в случае блокировки банковской карты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ситуации, когда банк заблокировал карту, важно не паниковать и сохранять спокойствие, посоветовал в беседе с KP.RU финансовый эксперт Дмитрий Модель. Он порекомендовал позвонить в организацию по телефону горячей линии или написать в чат поддержки в ее официальном приложении.

Если специалисты после обращения не снимают блокировку, можно потребовать письменного объяснения, отметил Модель. Клиенту банка нужно будет доказать, что перевод, после которого заблокировали карту, был настоящим, а не подставным. Для этого подойдут различные документы, например договор купли-продажи, чек, скриншот переписки или справка. Их можно отправить с коротким пояснением в чат поддержки или на электронную почту банка.

После подтверждения операции банк должен разрешить платеж. Клиенту нужно лишь еще раз отправить деньги адресату, как правило, проблема решается. При этом, если человек оказался в «черном списке» Центробанка, он больше не сможет перевести деньги кому-либо, предупредил эксперт.

Ранее адвокат Игорь Запоточный напомнил, что передавать банковскую карту третьим лицам запрещено. Он отметил, что в таком случае банк имеет право на блокировку.

