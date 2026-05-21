21 мая 2026 в 13:42

Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару

Жара увеличивает вероятность обострения мочекаменной болезни, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. По ее словам, высокая температура воздуха также может усугубить заболевания дыхательных путей и нервной системы.

Любые погодные крайности — жара или резкое похолодание — стресс. Обезвоживание опасно для людей с заболеваниями почек. Из-за недостатка жидкости моча становится более концентрированной, соли выпадают в осадок. Это повышает риск почечной колики при мочекаменной болезни. Одновременно с этим возникает угроза инфекций мочевыводящих путей. Когда температура поднимается выше 25–27° C и становится душно, запускается механизм терморегуляции: сосуды кожи расширяются, чтобы организм активнее отдавал тепло и охлаждался. Сердце в этой ситуации начинает работать с удвоенной силой, частота сокращений растет, — поделилась Уланкина.

Она подчеркнула, что жара вызывает гипоксию, которая может обострить хронические заболевания. По словам специалиста, сердечно-сосудистая система особенно страдает от высоких температур. Врач предупредила, что у людей с гипертонией давление в такую погоду может вести себя непредсказуемо.

Не менее чувствительны к жаре люди с заболеваниями дыхательной и нервной систем. У астматиков горячий сухой воздух раздражает бронхи, провоцируя спазм. Люди с мигренью часто страдают от приступов нестерпимой головной боли. При рассеянном склерозе даже небольшой перегрев временно замедляет или блокирует проведение нервных импульсов — резко усиливаются слабость, онемение и нарушения координации. Это не обострение болезни, но пугающее состояние. Люди с вегетативной дисфункцией тоже уязвимы: сосуды плохо слушаются команд нервной системы, нагрузка возрастает кратно, — заключила Уланкина.

Ранее нутрициолог Ольга Яблокова предупредила, что в жару лицо отекает еще сильнее, если пить сладкие напитки и алкоголь. По ее словам, высокая температура воздуха расширяет кровеносные сосуды и нарушает водно-солевой баланс.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
