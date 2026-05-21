21 мая 2026 в 14:08

ВСУ превратили дорогу до ЗАЭС в смертельную полосу препятствий

ЗАЭС: ВСУ заминировали ведущую в Энергодар дорогу

Украинские военные заминировали одну из автодорог, ведущих в Энергодар, по которой снабжается Запорожская АЭС, сообщает пресс-служба станции в МАКСе. Этой трассой ежедневно пользуются жители города, в том числе сотрудники атомной станции, добирающиеся на работу из соседних населенных пунктов, уточнили представители ЗАЭС.

Ранее первый зампред думского комитета по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что для прекращения обстрелов Запорожской АЭС необходимо отодвинуть подразделения ВСУ на 500 километров. Парламентарий убежден, что ждать реакции от МАГАТЭ не стоит, поскольку это ведомство отстаивает западные интересы.

Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев заявил журналистам в Пекине, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС несут прямую угрозу ядерной безопасности. Российская сторона планирует вынести эту проблему на обсуждение международных структур, в том числе МАГАТЭ, добавил он.

