Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 14:57

Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика

Директор Вятченина: погибший в Перми мальчик рос в благополучной семье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Погибший в Перми пятилетний мальчик воспитывался в благополучной семье, рассказала perm.aif.ru директор Кишертской школы имени Л. П. Дробышевского Марина Вятченина. Она отметила, что у ребенка были особенности здоровья.

Мальчик ходил в наш детский сад. Отдельной группы для особенных детей у нас нет — таких ребят немного. Поэтому ему предоставляли индивидуальное сопровождение: он посещал сад с тьютором. С ребенком проводились занятия, он всегда был под присмотром. Семья благополучная, характеризуется только с хорошей стороны, — рассказала Вятченина.

Вечером 20 мая 2026 года в водоеме было найдено тело ребенка. По предварительным данным, он утонул, следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку во время паводка в Красноярском крае. По предварительной информации, моторную лодку на реке Большая Кеть начало быстро сносить в районе деревни Тархово Енисейского округа.

Регионы
Пермь
директора
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера
Врач ответил, сколько чашек чая нужно выпивать в день
Решивший посмотреть на поезда подросток проник в коллектор метро и умер
Стало известно о мерах поддержки загрязненных мазутом территорий Кубани
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.