Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика

Погибший в Перми пятилетний мальчик воспитывался в благополучной семье, рассказала perm.aif.ru директор Кишертской школы имени Л. П. Дробышевского Марина Вятченина. Она отметила, что у ребенка были особенности здоровья.
Мальчик ходил в наш детский сад. Отдельной группы для особенных детей у нас нет — таких ребят немного. Поэтому ему предоставляли индивидуальное сопровождение: он посещал сад с тьютором. С ребенком проводились занятия, он всегда был под присмотром. Семья благополучная, характеризуется только с хорошей стороны, — рассказала Вятченина.
Вечером 20 мая 2026 года в водоеме было найдено тело ребенка. По предварительным данным, он утонул, следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.
