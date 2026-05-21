Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика Директор Вятченина: погибший в Перми мальчик рос в благополучной семье

Погибший в Перми пятилетний мальчик воспитывался в благополучной семье, рассказала perm.aif.ru директор Кишертской школы имени Л. П. Дробышевского Марина Вятченина. Она отметила, что у ребенка были особенности здоровья.

Мальчик ходил в наш детский сад. Отдельной группы для особенных детей у нас нет — таких ребят немного. Поэтому ему предоставляли индивидуальное сопровождение: он посещал сад с тьютором. С ребенком проводились занятия, он всегда был под присмотром. Семья благополучная, характеризуется только с хорошей стороны, — рассказала Вятченина.

Вечером 20 мая 2026 года в водоеме было найдено тело ребенка. По предварительным данным, он утонул, следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.

