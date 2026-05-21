Ядерный щит: фото с масштабных учений войск России и Белоруссии

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил

В России и Белоруссии прошли совместные учения стратегических сил ядерного сдерживания по боевому применению ядерного оружия. Всего в учениях участвовали более 64 тысяч человек и почти 8 тысяч единиц техники. Была задействована вся ядерная триада: воздушный, морской и наземный компоненты. Привлекались Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Российские и белорусские военные отрабатывали доставку спецбоеприпасов из мест хранения на полевые склады, подготовку к запуску ракет, выдвижение ракетных комплексов, подводных лодок и самолетов-носителей ядерного оружия на позиции для пусков, а также их охранение и защиту в ходе выдвижения.

В Белоруссии в учениях были задействованы комплексы «Искандер-М», а ВКС РФ использовали для маневров сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160М и истребители-перехватчики МиГ-31 с ракетами «Кинжал».

