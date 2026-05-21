Ядерный щит: фото с масштабных учений войск России и Белоруссии
Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Фото: МО РФ
В России и Белоруссии прошли совместные учения стратегических сил ядерного сдерживания по боевому применению ядерного оружия. Всего в учениях участвовали более 64 тысяч человек и почти 8 тысяч единиц техники. Была задействована вся ядерная триада: воздушный, морской и наземный компоненты. Привлекались Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Российские и белорусские военные отрабатывали доставку спецбоеприпасов из мест хранения на полевые склады, подготовку к запуску ракет, выдвижение ракетных комплексов, подводных лодок и самолетов-носителей ядерного оружия на позиции для пусков, а также их охранение и защиту в ходе выдвижения.
В Белоруссии в учениях были задействованы комплексы «Искандер-М», а ВКС РФ использовали для маневров сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160М и истребители-перехватчики МиГ-31 с ракетами «Кинжал».
Как проходили учения и какую технику привлекли — в галерее NEWS.ru.
Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Атомная подводная лодка в районе морского полигона во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Военные корабли во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Атомная подводная лодка в районе морского полигона во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Корвет «Совершенный» во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Военный корабль во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Установка гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на корпус истребителя-перехватчика МиГ-31 во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» во время учений ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
