Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президента Российской Федерации направлен на упорядочение официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранение и развитие исторических традиций российского казачества, — говорится в сообщении.

Герб общества состоит из лазоревого щита, на котором расположен серебряный двуглавый орел с коронами. Орел украшен лазоревой лентой с серебряной каймой и изображением святого Георгия. Такая символика может размещаться на зданиях, где располагаются органы ВсКО, и находится под защитой закона.

