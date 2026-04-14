14 апреля 2026 в 21:40

Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президента Российской Федерации направлен на упорядочение официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранение и развитие исторических традиций российского казачества, — говорится в сообщении.

Герб общества состоит из лазоревого щита, на котором расположен серебряный двуглавый орел с коронами. Орел украшен лазоревой лентой с серебряной каймой и изображением святого Георгия. Такая символика может размещаться на зданиях, где располагаются органы ВсКО, и находится под защитой закона.

Ранее Путин поздравил Северный русский народный хор с 100-летием. Глава государства отметил длинный творческий путь коллектива, который не смог бы достичь успехов без грамотного руководства. Российский лидер добавил, что создание хора стало возможным благодаря усилиям преданных и увлеченных людей, которые были настоящими энтузиастами и патриотами своего края.

Пассажирка не выжила после 17 часов в небе над Тихим океаном
Школьника освободили после попытки нападения на Пашиняна
Выгорание, убытки, спасение из «Крокуса»: как сейчас живет Сергей Светлаков
Стало известно, что Украина сделала на границе с Приднестровьем
Клинтон назвала шокирующими слова Трампа об Ормузском проливе
Бывшего главу МИД страны СНГ уличили в нарушении закона
Среди погибших в ДТП в Пензенской области оказался младенец
Над Персидским заливом заметили американскую «птичку»
Медведев раскрыл, какие учителя нужны в школах
Экс-нардеп объяснил, зачем Евросоюз помогает Зеленскому оставаться у власти
Фильтрация по паспорту: Германия плюнула в лицо освободителям Европы
Москвич поздно вернулся домой и получил штраф
«Он что, не знает?»: Зеленского подкололи одним замечанием о членстве в ЕС
Кадровый голод «накрыл» масонов в ХМАО
Безобидную изжогу назвали симптомом страшного заболевания
В Госдуме объяснили, почему военный музей в ФРГ отказался принимать россиян
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

