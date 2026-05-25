25 мая 2026 в 17:36

Путин подписал важный закон об отношениях с Южной Осетией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Соглашение было принято странами 9 мая, следует из документа, размещенное на портале официально опубликования правовых актов.

Россия и Южная Осетия будут согласовывать внешнюю политику, совместно решать вопросы обороны и безопасности, развивать дороги, связь и другие объекты инфраструктуры, а также вкладываться в людей — образование, здравоохранение, подготовку кадров.

Также документы, которые выдают власти в России и Южной Осетии, будут признаваться на территории обеих стран. Это касается дипломов, свидетельств о рождении, браке, а также других официальных бумаг.

Кроме того, стороны намерены сблизить законы о труде, соцзащите и пенсиях. Например, трудовой стаж, накопленный в одной стране, будут засчитывать в другой. Все это — шаги к единому экономическому пространству, чтобы повысить уровень жизни граждан обеих стран.

Ране президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил главе РФ Владимиру Путину, что республика воспринимает Россию как свою большую Родину. На встрече в Кремле он подчеркнул, что не преувеличивает.

