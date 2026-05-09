Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что республика воспринимает РФ как свою большую Родину. На встрече в Кремле политик подчеркнул, что не преувеличивает, передает ТАСС.

И хочу подчеркнуть <...>, что мы, южные осетины, воспринимаем Россию как свою большую Родину. Это без всякого преувеличения, — сказал Гаглоев.

Также политик указал, что Южная Осетия всесторонне поддерживает участников специальной военной операции. Гаглоев отметил, что представители республики регулярно посещают зону СВО, доставляют туда гуманитарную помощь и встречаются с военнослужащими.

До этого глава МИД республики Ахсар Джиоев рассказал, что порядка двух тысяч граждан Южной Осетии принимают участие в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что столь ощутимая цифра для небольшого народа является знаком уважения и признательности России за ее поддержку.

