Южная Осетия осталась без правительства Гаглоев подписал указ об отставке правительства Южной Осетии

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об отставке правительства республики, сообщает агентство «Sputnik Южная Осетия». Премьер-министр Константин Джуссоев был освобожден от должности по собственному заявлению, а временное руководство кабинетом министров возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева.

Сегодня президент Алан Гаглоев подписал указ об отставке правительства, — говорится в сообщении.

Ранее аналитик Корнелий Чуря предположил, что правительство Молдавии может сложить полномочия примерно через полгода. По его мнению, поводом для подобного шага способны стать трудности в экономической сфере.

Кроме того, председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал действующих руководителей Европейского союза уйти в отставку. По его мнению, основанием для такого шага служит экономика ЕС, пребывающая в состоянии стагнации.

Также в ходе публичного мероприятия глава КНДР Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера Ян Сын Хо. Данное решение было объявлено 20 января во время его визита на машиностроительное объединение в Ренсоне.