13 января 2026 в 14:21

Володин призвал к отставке лидеров Евросоюза

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал нынешних политических лидеров Европейского союза уйти в отставку. В качестве причины он привел экономику ЕС, которая находится в стагнации, передает ТАСС.

Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству, — сказал Володин.

Ранее председатель Госдумы заявил, что в мире перечеркиваются принципы международного права, которые были достигнуты после Второй мировой войны. По его словам, новым правилом стало существование «мира без правил».

До этого сообщалось, что страны Евросоюза потеряли около €48 млрд из-за антироссийских санкций. За четыре года экспорт ЕС в Россию упал на 65%. В январе — октябре 2025 года доходы от поставок в Россию составили €25 млрд. В тот же период 2021 года показатель был €73 млрд.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике антироссийскую политику Европейского союза. Он заявил, что Брюссель готов зайти слишком далеко, рискуя переступить опасную грань. Основной причиной такой политики он назвал «ненависть к России», которая, по его мнению, стала доминирующим фактором в принятии решений ЕС.

