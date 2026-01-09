Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 09:07

В ЕС понесли миллиардные убытки из-за санкций против России

Евросоюз потерял около €48 млрд экспорта в Россию после введения санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Евросоюза потеряли около €48 млрд из-за введенных антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. За четыре года экспорт ЕС в Россию сократился на 65%. За январь-октябрь 2025 года доходы от поставок на российский рынок составили всего €25 млрд. За аналогичный период 2021 года этот показатель достигал €73 млрд.

Наибольший урон понесла Германия. Ее доходы от торговли с Россией упали на 73,6%, составив €16,3 млрд. Также серьезные потери зафиксировала Польша — спад на 71,2%, до €4,7 млрд. Экспорт Франции и Нидерландов сократился на 70% и 60% соответственно, опустившись до отметки в €3,7 млрд.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике антироссийскую политику Европейского союза. Он заявил, что Брюссель готов зайти слишком далеко, рискуя переступить опасную грань. Основной причиной такой политики он назвал «ненависть к России», которая, по его мнению, стала доминирующим фактором в принятии решений ЕС. Фицо считает, что действия союза ведут его к краю пропасти. В качестве примеров он привел многомиллиардные вливания в поддержку Киева, жесткие санкции против России и другие меры.

До этого аналитик Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил, что больше всех от санкций против России пострадал американский нефтяной бизнес. По его словам, европейские страны также наносят себе значительный ущерб, отказываясь от российских энергоресурсов.

санкции
экспорт
Европа
экономика
