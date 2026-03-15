15 марта 2026 в 10:53

На Западе раскрыли, какая катастрофа маячит перед Украиной из-за США

FT: отсутствие прогресса в переговорах по Украине стало катастрофой для Киева

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине буксуют, и для Киева это может обернуться катастрофой, с таким предупреждением выступило издание Financial Times, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов. По данным FT, США переключили свое внимание на эскалацию в отношениях с Ираном, из-за чего украинское направление отошло на второй план. Это поставило переговорный процесс в «опасную зону».

Проблема не ограничивается лишь дипломатией: европейские столицы получили уведомления о переносе сроков поставок американских вооружений, сказано в материале. В приоритете сейчас — системы ПВО для ближневосточных партнеров Вашингтона.

По словам источников, усугубляет положение и экономический фактор. Рост мировых цен на нефть усиливает позиции Москвы, а отсутствие новых санкций США против российского нефтяного сектора снижает давление на Кремль. В результате переговоры, по словам дипломатов, «выдыхаются»: новый раунд до сих пор не согласован, а Россия не демонстрирует готовности к уступкам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его словам, американцы хотят провести встречу в США, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

США
Украина
Россия
переговоры
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

