01 мая 2026 в 19:21

Пашинян на видео послал сердечко под песню Гарика Сукачева

Пашинян признался в любви под песню Гарика Сукачева и опубликовал видео

Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался в любви подписчикам под песню Гарика Сукачева «За окошком месяц май» и опубликовал видео в своем Telegram-канале. На кадрах он сложил ладони в форме сердца. Свое сообщение он сопроводил флагом республики.

Люблю вас всех, — написал глава армянского правительства.

Ранее стало известно, что Пашинян, предположительно, помирился с женой Анной Акопян, с которой разошелся пару месяцев назад, — 19 апреля они вместе появились на публике. Комментируя встречу с супругой, он отметил, что «реальность гораздо сложнее, чем кажется со стороны». Премьер подчеркнул, что он работает над восстановлением отношений и «прилагает усилия».

Кроме того, Пашинян подтвердил участие в предстоящих парламентских выборах, которые назначены на 7 июня 2026 года. Действующий глава правительства сообщил, что правящая партия «Гражданский договор» завершила два этапа внутренних праймериз и приняла решение вновь выдвинуть его на высший государственный пост.

