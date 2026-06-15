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15 июня 2026 в 06:00

Нутрициолог объяснила, почему нельзя распивать алкоголь на пляже

Нутрициолог Желянина: из-за распития алкоголя на пляже страдают сердце и сосуды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление алкоголя на пляже в жару негативно влияет на сердце и сосуды, заявила NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, в зоне риска прежде всего находятся люди с гипертонией и аритмией.

Алкоголь на отдыхе — частое и, по мнению многих, безобидное удовольствие. Но всегда стоит помнить, что в жарком климате реакция организма может быть совсем другой. Когда на улице жарко, сосуды расширяются, а спиртное усиливает этот эффект. В результате давление снижается, а сердце начинает работать быстрее, чтобы обеспечить кровоснабжение тканей. Именно поэтому даже после одного бокала вина многие отмечают учащенное сердцебиение, слабость и ощущение нехватки воздуха. Страдают и сосуды. Алкоголь способствует их расширению, повышению проницаемости капилляров, что усиливает склонность к отекам, — предупредила Желянина.

Она пояснила, что отеки возникают не только вследствие расширения сосудов, но и из-за мочегонного эффекта алкоголя. По словам нутрициолога, в жаркую погоду организм интенсивно теряет влагу через потоотделение, и в ответ на это тело начинает удерживать воду.

Коктейли, несмотря на более низкий процент алкоголя, содержат большое количество сахара, который усиливает задержку жидкости и создает дополнительную нагрузку на обмен веществ. Спиртное противопоказано людям с гипертонией, аритмией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями работы печени и почек. Если вы употребляете такие напитки, не делайте это на голодный желудок, не забывайте о воде в достаточном количестве и соблюдайте меру, — заключила Желянина.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский посоветовал не садиться за руль сразу после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива. По его словам, важно учитывать не только состав напитка, но и обстоятельства его употребления.

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