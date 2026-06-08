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08 июня 2026 в 12:30

Названы напитки, после употребления которых нельзя сразу садиться за руль

Врач Рудковский: после употребления кваса допустимо сесть за руль через 15 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После выпитого кваса, кефира и безалкогольного пива рекомендуется подождать 15 минут прежде, чем садиться за руль, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-нарколог Антон Рудковский. По его словам, в такой ситуации нужно учитывать не только состав напитка, но контекст его употребления.

Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя — обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях [в выдыхаемом воздухе] приборы могут кратковременно фиксировать алкоголь. Это так называемый остаточный эффект. Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь еще присутствует в полости рта и верхних дыхательных путях. Через короткое время показатель возвращается к нулю, — объяснил Рудковский.

Он уточнил, что квас, кефир и безалкогольное пиво — продукты естественного брожения, в которых есть следы этанола. Врач добавил, что за 10–15 минут показатели организма стабилизируются, и риск спорных ситуаций на дороге снизится.

Ранее Рудковский напомнил, что самогон опаснее водки из-за низкой степени очистки. Он отметил, что при производстве водки поддерживаются определенные стандарты.

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