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15 июня 2026 в 06:00

На Камчатке полиция дала отпор хищнику-людоеду

На Камчатке полицейские пристрелили медведя, растерзавшего рыбака

Бурый медведь Бурый медведь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Медведя-убийцу, который растерзал рыбака, ликвидировали на Камчатке, сообщает РЕН ТВ. Трагическое нападение произошло возле поселка Озерновский, о котором сообщил очевидец в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Полицейские и охотник-дружинник обнаружили хищника на теле мужчины и ликвидировали его. В настоящее время на месте работают специалисты для установления причин агрессивного поведения медведя.

Министр Камчатского края по ЧС Сергей Лебедев призвал жителей региона соблюдать осторожность и держаться от медведей подальше. Он посоветовал не находиться на водоемах в темное время суток без необходимой защиты и не кормить диких животных.

Ранее сообщалось, что медведица напала на мужчин в Хабаровском крае. В результате инцидента один из пострадавших скончался. Трагедия произошла в районе поселка Мухен. Двое местных жителей на берегу реки столкнулись с медвежатами и их матерью, которая бросилась защищать потомство. От полученных травм один очевидец скончался, второму удалось спастись.

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