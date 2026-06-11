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11 июня 2026 в 10:09

Встреча с медведицей закончилась трагедией для жителя Хабаровского края

Медведица насмерть загрызла мужчину в Хабаровском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Медведица напала на мужчин в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал Amur Mash. В результате инцидента один из пострадавших скончался.

По информации канала, трагедия произошла в районе поселка Мухено. Двое местных жителей на берегу реки столкнулись с медвежатами и их матерью, которая бросилась защищать потомство. От полученных травм один очевидец скончался, второму удалось спастись.

Ранее начальник отдела департамента Госохотнадзора Министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова сообщила, что охотоведы неоднократно посещали жителей Магадана, которые сообщали о появлении медведей на периферии города. Власти региона официально определили санитарную зону вокруг населенных пунктов Магаданской области, к которой медведи не должны приближаться.

До этого в Иркутской области житель Усть-Кута спас осиротевшего и голодного медвежонка, которого обнаружил рядом со своим участком. Мужчина убедился, что детеныш совсем один, и предложил ему молоко с рыбой. После этого он сразу обратился в профильные органы. Инспекторы нашли животному новый дом в Сибирском зоопарке в поселке Никола.

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