День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:57

Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Иркутской области житель Усть-Кута спас осиротевшего и голодного медвежонка, которого обнаружил рядом со своим участком, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на Охотнадзор. Мужчина убедился, что детеныш совсем один, и предложил ему молоко с рыбой. После этого он сразу обратился в профильные органы. Инспекторы нашли животному новый дом в Сибирском зоопарке в поселке Никола.

Именно туда часто привозят животных, которые по разным причинам не могут вернуться в дикую природу. Малыша ждут забота, ветеринарный уход и тепло. Сейчас он ослаблен и напуган, но в надежных руках профессионалов быстро окрепнет, — уточнили в ведомстве.

Для медвежонка заранее подготовили удобный вольер и даже нашли для него игрушку. Когда детеныш попал в зоопарк, его тщательно осмотрели и назначили режим кормления. Животное уже успело попробовать приготовленную сотрудниками кашу.

Ранее волонтер Ирина Гордеева заявила, что карантинный центр помощи диким животным «Велес» Ленинградской области попал травмированный на садовом участке еж. По ее словам, животное, попавшее под лезвие техники, потеряло большую часть иголок.

Регионы
животные
медведи
зоопарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились жуткие подробности нападения на девочку в Подмосковье
«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке
Иран и США отложили переговоры по обогащению урана
Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок
Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом
Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты
Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ
Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой
Разъяренные львы атаковали человека во Владимире
Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу
Авиаэксперт рассказал о плюсах перелетов по биометрии
Журналисту Соловьеву дали тюремный срок
Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково
Власти раскрыли подробности массированной атаки ВСУ Рязань
В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания
Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Налет на Рязань, раненые на ЗАЭС, пытки пленных: ВСУ атакуют Россию 15 мая
Путин рассказал, какие цифры в российской экономике его порадовали
В Иране оценили предложение вывезти обогащенный уран в Россию
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.