Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка

В Иркутской области житель Усть-Кута спас осиротевшего и голодного медвежонка, которого обнаружил рядом со своим участком, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на Охотнадзор. Мужчина убедился, что детеныш совсем один, и предложил ему молоко с рыбой. После этого он сразу обратился в профильные органы. Инспекторы нашли животному новый дом в Сибирском зоопарке в поселке Никола.

Именно туда часто привозят животных, которые по разным причинам не могут вернуться в дикую природу. Малыша ждут забота, ветеринарный уход и тепло. Сейчас он ослаблен и напуган, но в надежных руках профессионалов быстро окрепнет, — уточнили в ведомстве.

Для медвежонка заранее подготовили удобный вольер и даже нашли для него игрушку. Когда детеныш попал в зоопарк, его тщательно осмотрели и назначили режим кормления. Животное уже успело попробовать приготовленную сотрудниками кашу.

