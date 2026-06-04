«Постоянно провокации»: Дмитриев о роли США в урегулировании на Украине Дмитриев: США способствуют миру и призывают Украину к тому же

Соединенные Штаты прилагают усилия для содействия миру и призывают к этому украинскую сторону, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, 3 июня он провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает украинской стороне, что необходимо встать на путь мира, а не постоянно [проводить] провокации и конфронтации, — сказал он.

Основной темой беседы стало экономическое взаимодействие: стороны обсуждают совместные инициативы и проекты, полезные как для России, так и для США, в том числе на российской территории. Дмитриев подчеркнул, что их активно готовят.

Ранее американские СМИ писали, что главная ошибка американских переговорщиков по Украине заключается в чрезмерной опоре на эпизодические телефонные звонки и визиты спецпосланников, без ежедневного взаимодействия со сторонами. Такой подход не соответствует классическим дипломатическим практикам.