В Иране отказались брать плату за проход через Ормузский пролив МИД Ирана: Тегеран не станет брать плату за проход через Ормузский пролив

Иранские власти не намерены взимать плату за проход через Ормузский пролив, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в интервью Mehr. По его словам, Тегеран будет брать плату только за те услуги, которые окажет судам.

Исламская Республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе, — уточнил Гарибабади.

Дипломат отметил, что работа над окончательным вариантом соглашения между Ираном и США еще ведется. Он уточнил, что сроки ее завершения пока неясны.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи.