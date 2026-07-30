Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 02:35

Трамп поддержал идею ужесточения санкций против России и Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп фактически поддержал рассматриваемый в Сенате Конгресса законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. По его словам, положения, касающиеся Ирана, следует оформить в виде пошлин, а не только санкций.

Он также отметил, что аналогичные меры должны быть предусмотрены и в отношении России. При этом Трамп заявил, что не считает необходимым прерывать августовские парламентские каникулы для ускоренного рассмотрения документа в Палате представителей.

Ранее сенаторы обеих партий США согласовали «адские санкции» против России и Ирана. Если их одобрят в нижней палате парламента, Трамп сможет ввести тарифы в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также тех государств, которые помогают России обойти рестрикции.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что действия европейских чиновников, направленные против России, в том числе пакеты санкций, не имеют смысла. Парламентарий подчеркнул, что все руководство ЕС длительное время ищет способы навредить России.

США
Россия
Иран
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли, как изменятся зимние каникулы школьников
У ВСУ возникли серьезные трудности с поставками в районе Доброполья
Российским школьникам хотят ввести бесплатное питание
Россияне смогут получать квитанции ЖКХ через «Госуслуги»
Украина накачивает мировые ОПГ оружием: в чем опасность для России
Марочко сообщил о новой ситуации для ВС РФ после освобождения Светлого
Птица в небе Сахалина налетела на самолет
Один дрон изменил ситуацию для российских штурмовиков на передовой
Трамп поддержал идею ужесточения санкций против России и Ирана
В Германии назвали Мерца «канцлером Украины»
В США оценили расход ракет Patriot и THAAD в ходе конфликта с Ираном
Стало известно о взрыве в Полтаве
Кофе вместо боя: учения НАТО с ВСУ стали позором для армий Альянса
В России взялись за блокировку провайдеров в многоквартирных домах
В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги
Жители Прибалтики массово въезжают в Россию
Слухи о мобилизации осенью 2026-го: откуда берутся, что будет на самом деле
Появились новые детали в деле пасынка Стаса Намина
Стала известна отрасль с самой высокой средней зарплатой в России
В Сочи ввели ограничения на работу аэропорта
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.