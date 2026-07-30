Президент США Дональд Трамп фактически поддержал рассматриваемый в Сенате Конгресса законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. По его словам, положения, касающиеся Ирана, следует оформить в виде пошлин, а не только санкций.

Он также отметил, что аналогичные меры должны быть предусмотрены и в отношении России. При этом Трамп заявил, что не считает необходимым прерывать августовские парламентские каникулы для ускоренного рассмотрения документа в Палате представителей.

Ранее сенаторы обеих партий США согласовали «адские санкции» против России и Ирана. Если их одобрят в нижней палате парламента, Трамп сможет ввести тарифы в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также тех государств, которые помогают России обойти рестрикции.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что действия европейских чиновников, направленные против России, в том числе пакеты санкций, не имеют смысла. Парламентарий подчеркнул, что все руководство ЕС длительное время ищет способы навредить России.