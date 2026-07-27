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27 июля 2026 в 18:01

«Не имеет смысла»: депутат об антироссийских санкциях

Депутат Журавлев назвал бессмысленными антироссийские действия еврочиновников

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Действия европейских чиновников, направленные против России, в том числе пакеты санкций, не имеют смысла, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с Lenta.ru парламентарий подчеркнул, что все руководство ЕС длительное время ищет способы навредить России.

Никогда в жизни еврочиновники не признаются в том, что их антироссийская деятельность не имеет смысла. Все руководство ЕС последние 10 лет занимается исключительно тем, что выдумывает, как бы навредить России. Только вот наша экономика все не падает, отрасли успешно адаптируются, учитывая даже тот факт, что приходится во многом вставать на военные рельсы — иначе вооруженный конфликт с Западом не выиграть, — пояснил Журавлев.

Он обратил внимание, что в Европе простые граждане страдают из-за антироссийских санкций. По мнению парламентария, при этом евродепутаты не хотят замечать связь между своими действиями и бедственным положением промышленности в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что принятый недавно 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним. В Брюсселе рассматривали возможность отказа от практики ввода крупных пакетов ограничительных мер из-за глубоких внутренних разногласий.

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