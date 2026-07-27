Новый пакет санкций Евросоюза против России рискует стать последним Financial Times: 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним

Принятый недавно 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. В Брюсселе рассматривают возможность отказа от практики ввода крупных пакетов ограничительных мер из-за глубоких внутренних разногласий. Согласование новых ограничений вызывает все более острые споры среди дипломатов европейских стран.

Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает, — заявил один из собеседников газеты.

Недавние обсуждения затянулись из-за позиции Греции, которая выступила против запрета на транспортировку российского СПГ в третьи государства. Однако 23 июля Совет ЕС официально утвердил 21-й пакет рестрикций против РФ. Новый блок санкций затрагивает российские энергетический, финансовый и оборонный секторы. Кроме того, документ предусматривает существенное расширение черных списков физических и юридических лиц.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций от Брюсселя указывает на то, что ЕС не намерен восстанавливать контакты с Россией. Сам он подчеркнул свое несогласие с подходом Евросоюза.