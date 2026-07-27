Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 10:21

Новый пакет санкций Евросоюза против России рискует стать последним

Financial Times: 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Принятый недавно 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. В Брюсселе рассматривают возможность отказа от практики ввода крупных пакетов ограничительных мер из-за глубоких внутренних разногласий. Согласование новых ограничений вызывает все более острые споры среди дипломатов европейских стран.

Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает, — заявил один из собеседников газеты.

Недавние обсуждения затянулись из-за позиции Греции, которая выступила против запрета на транспортировку российского СПГ в третьи государства. Однако 23 июля Совет ЕС официально утвердил 21-й пакет рестрикций против РФ. Новый блок санкций затрагивает российские энергетический, финансовый и оборонный секторы. Кроме того, документ предусматривает существенное расширение черных списков физических и юридических лиц.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций от Брюсселя указывает на то, что ЕС не намерен восстанавливать контакты с Россией. Сам он подчеркнул свое несогласие с подходом Евросоюза.

Европа
Евросоюз
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Ижевска отменили режим «Ковер»
Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет
Россиянам раскрыли мошенническую схему, связанную с салонами красоты
В Госдуме ответили, как снизить вероятность третьей мировой войны
Психолог объяснил, нормально ли скрывать партнера в отношениях
Россиян и белорусов в Литве заставят осуждать действия России
В Приморье массово выбрасывается на берег одна из самых ядовитых рыб в мире
Польша усомнилась в реальном стремлении Украины вступить в ЕС
Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке
Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах из-за аномальной жары
В США узнали о трех вариантах Трампа по войне с Ираном
«Не давали ни воды, ни еды»: ВСУ морили голодом 80-летнюю пенсионерку
Мирошник объяснил, почему ВСУ бьют по детям
На подлете к Москве ликвидировали шесть украинских БПЛА
Нарколог раскрыла неочевидную опасность домашнего бара
«Выходные будут идеальными»: синоптик раскрыл прогноз на начало августа
Жесткая авария в Сочи унесла жизни троих детей
Власти российского региона ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Польше пообещали не пускать Украину «с Бандерой на флаге» в ЕС
Стало известно, откуда ВСУ могли нанести массированные удары по Удмуртии
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.