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30 июля 2026 в 01:56

В России взялись за блокировку провайдеров в многоквартирных домах

Минцифры сообщило о мерах против УК за блокировку доступа провайдерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку доступа интернет-провайдерам в жилые дома, сообщили «Известиям» в Минцифры. Закон о недискриминационном доступе, вступивший в силу в 2024 году, на практике соблюдается не во всех случаях, отметили в ведомстве.

Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается, — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что регулярно направляют в органы прокуратуры обращения граждан и операторов связи по вопросам подключения домов к интернету. По данным ведомства, уже приняты первые положительные решения по восьми обращениям, а ряду управляющих компаний вынесены предписания и предостережение.

Ранее в Минцифре заявили: российские социальные сети вышли на новый этап развития. Комментируя результаты исследования РОЦИТ, там отметили, что цифровые платформы плотно вошли в социальную жизнь. В связи с этим владельцы соцсетей должны ответственно подходить к контенту.

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