В России взялись за блокировку провайдеров в многоквартирных домах Минцифры сообщило о мерах против УК за блокировку доступа провайдерам

Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку доступа интернет-провайдерам в жилые дома, сообщили «Известиям» в Минцифры. Закон о недискриминационном доступе, вступивший в силу в 2024 году, на практике соблюдается не во всех случаях, отметили в ведомстве.

Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается, — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что регулярно направляют в органы прокуратуры обращения граждан и операторов связи по вопросам подключения домов к интернету. По данным ведомства, уже приняты первые положительные решения по восьми обращениям, а ряду управляющих компаний вынесены предписания и предостережение.

Ранее в Минцифре заявили: российские социальные сети вышли на новый этап развития. Комментируя результаты исследования РОЦИТ, там отметили, что цифровые платформы плотно вошли в социальную жизнь. В связи с этим владельцы соцсетей должны ответственно подходить к контенту.