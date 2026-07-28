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28 июля 2026 в 16:48

В Минцифры заявили о новом этапе развития российских соцсетей

Фото: Пресс-служба Роцит
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Российские социальные сети вышли на новый этап развития, к такому выводу пришли в Минцифры России. Комментируя результаты исследования РОЦИТ, там отметили, что цифровые платформы плотно вошли в социальную жизнь. В связи с этим владельцы соцсетей должны ответственно подходить к контенту.

Сегодня цифровые платформы, соцсети, мессенджеры — это уже не просто сервисы для общения, а полноценная инфраструктура социальной жизни. От них зависят комфорт и качество жизни миллионов людей. Но эта роль накладывает и особую ответственность. Владельцы таких платформ должны обеспечивать не только скорость, надежность и технологическую устойчивость своих сервисов, но и ответственно относиться к тому, какой контент получает пользователь и какую информационную среду формируют их продукты, — подчеркнула директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.

Эксперты РОЦИТ исследовали девять отечественных платформ. Их оценили по 59 критериям. Лучшей платформой эксперты назвали «ВКонтакте». В пятерку лидеров также попали «Одноклассники», LOOKY, TenChat и «Мой Мир».

По вовлеченности пользователей самой популярной оказалась соцсеть LOOKY. За ней расположились «ВКонтакте», «Одноклассники», TenChat и «Дзен». В категории «Лучший клиентский опыт» лидером вновь оказался «ВКонтакте». В топ-5 также вошли «Одноклассники», LOOKY, «Дзен» и TenChat.

Ранее эксперты РОЦИТ по итогам масштабного исследования российских соцсетей пришли к выводу, что Россия фактически импортозаместила Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Роль отечественного аналога крупнейшей мировой платформы заняла социальная сеть LOOKY.

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