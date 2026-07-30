Украина накачивает мировые ОПГ оружием: в чем опасность для России

Прокурор итальянского Палермо сообщил, что мафия закупает на черном рынке боеприпасы и БПЛА с Украины. По его словам, в Италии уже обнаружена партия такого оружия. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: украинцы поставляют вооружение не только европейским ОПГ, но и работают с преступниками на других континентах. Как зарубежные группировки используют украинские дроны, какие еще теневые каналы есть у Киева и почему проблема может затронуть Россию — в материале NEWS.ru.

Как украинское оружие появилось в Италии

Главный прокурор итальянского города Палермо Маурицио де Лучия сообщил, что итальянская организованная преступность проявляет интерес к дронам и боеприпасам, используемым ВСУ в ходе украинского конфликта. Поставки вооружений уже были выявлены на территории страны: силовики установили, что они попали в Италию через Балканы.

Де Лучия отметил рост интереса итальянских ОПГ к новым видам оружия и подчеркнул, что у местной полиции нет средств для борьбы с этими технологиями.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что на самом деле проблема распространения оружия на глобальном черном рынке через Украину началась еще до СВО.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Как только американские войска вышли из Афганистана, США тут же стали формировать из Украины транзитно-распределительную базу теневого оборота вооружений и военной техники», — заявил эксперт.

Куда отправляется оружие с Украины

По данным газеты Il Fatto Quotidiano, с начала конфликта на Украине пропали или были похищены 780 тысяч 465 единиц оружия, при этом 149 тысяч — только в первые пять месяцев 2026 года. Впоследствии значительная часть этого арсенала оказалась в Европе. При этом страны ЕС, которые оказывают военную поддержку Киеву, предпочитают не раскрывать, какое именно оружие они отправляют ВСУ. Из-за этого полицейский контроль за его оборотом затруднен, пишут авторы.

Перенджиев отметил, что проблема распространения оружия, прошедшего через Украину, характерна не только для европейских стран.

«Можно вспомнить, как ракетные комплексы Javelin появились у восточных преступных и радикальных группировок и как латиноамериканские картели заинтересовались этим нелегальным оружием», — напомнил эксперт.

Политолог Антоний Киш подтверждает: европейские ОПГ — далеко не первые в списке клиентов на приобретение оружия у Украины.

«Первыми, кто систематически подошел к этой теме, были, насколько я помню, колумбийцы. Именно колумбийские картели не только начали закупать это оружие, но и направили своих боевиков в зону СВО, чтобы те получили реальный боевой опыт управления этими технологиями. Второй регион, где у ОПГ регулярно находят беспилотные технологии для транзита запрещенных веществ, — это Средиземноморье. Там используются не только воздушные, но и подводные БПЛА», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Украинский военнослужащий держит ракетный комплекс Javelin Фото: Shutterstock/FOTODOM

Историк, политолог Владимир Андреев выразил уверенность, что украинское оружие обязательно всплывет и в других странах, поскольку Киев готов продавать его кому угодно.

«Мы сейчас из СМИ знаем про Албанию, Латинскую Америку, а теперь Италию. Но проблема в том, что товар может уйти вообще куда угодно, практически в любую точку мира. Этот рынок сейчас во многом виртуальный. Поэтому у кого есть деньги, тот и купит эти вооружения. А если говорить о конкретных странах, то, думаю, следующим на очереди будет Афганистан. Там есть заинтересованные группы», — предположил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Что ждет Европу

На проблему распространения украинского оружия обращали внимание и в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в июле 2026 года выступил на конференции «Повышение потенциала в области пресечения поставок оружия террористам в Центральной Азии», где заявил:

«Росту возможностей террористических структур также способствует практически свободное получение ими современного технологичного оружия, беспилотников и другой продукции военного и двойного назначения. В руках террористов и экстремистов оказываются вооружения и боеприпасы, поставляемые западными странами неонацистскому киевскому режиму».

Однако весь масштаб катастрофы, на который указывает Россия, пока еще не дошел до Европы — это касается как ЕС в целом, так и стран вроде Италии в частности, заметил Перенджиев.

«Кто такой прокурор Палермо? Это городской полицейский чиновник — далеко не высший уровень итальянской власти. Так что в полной мере серьезность ситуации до местных властей пока не дошла. Но интереснее здесь реакция соседней Швейцарии, которая в прошлом году решила закупать системы Patriot. Полагаю, что эти планы как раз и связаны с планами противостоять БПЛА и иным вооружения, попавшим в руки европейской организованной преступности. Теперь „зачесались“ в Италии, а дальше, наверное, что-то начнет доходить до Франции», — считает военный политолог.

ПВО Patriot Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Он заметил, что в Европе в прошлом предпринимались попытки пресечь нелегальные поставки оружия с территории Украины. Однако их эффективность вызывает большие вопросы.

«В 2023 году Европейский союз создал в Молдавии Центр контроля за незаконным оборотом оружия и военной техники. Но эта информация прошла в публичном поле, а потом работа центра была засекречена. И я думаю, что противодействие распространению оружия этим центром было переформатировано в контроль потоков распространения. Если не можешь чему-то противостоять, то возглавь это. Хотя, как мы видим, уже в 2023 году в Европе понимали степень угрозы», — подчеркнул Перенджиев.

Есть ли угроза для России

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, распространение вооружений с Украины через черный рынок может создать определенные проблемы для России.

«Мы видим, что наши спецслужбы обнаруживают в некоторых регионах схроны с оружием и боеприпасами, созданные диверсантами и террористами. Кроме того, многие дроны по объектам в РФ могут запускаться не с Украины, а непосредственно с российских территорий. Обходить вниманием эту проблему нам ни в коем случае нельзя», — уверен Перенджиев.

Впрочем, Киш считает, что ожидать резкого «технологического усиления» преступников на территории РФ не стоит.

«Во-первых, отделы полиции, которые борются именно с организованной преступностью, работают очень эффективно. Во-вторых, я не думаю, что российские преступные группировки будут вооружаться дронами со взрывчаткой, бомбами или дронами, стреляющими пулями. Хотя общемировая тенденция на повсеместное использование дронов как оружия и выглядит очень печально», — отметил политолог.

МВД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что касается других стран, то они могут использовать ситуацию с украинским нелегальным оружием для решения своих внутриполитических задач, допустил Андреев.

«Это факт, что проблема украинских вооружений и их бесконтрольного распространения становится все более актуальной. Но, например, мафия в Италии — это вечный жупел, которым пугают население. И отвлекают им от более важных и актуальных для общества проблем. Мафия-то, как говорится, бессмертна и никуда не денется. Поэтому всегда можно свалить проблемы страны на нее. Есть вероятность, что в этой истории с украинскими дронами мы как минимум отчасти наблюдаем именно такой политический процесс», — подытожил эксперт.

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