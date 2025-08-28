«Сильно обдолбана»: фанатка Муссолини Мелони вновь ведет Италию к фашизму

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой по предоставлению Украине «гарантий безопасности». Концептуально этот план восходит к идеям Итальянского социального движения — неофашистской организации, ставшей материнской для ее партии «Братья Италии». Учитывая открытые фашистские симпатии премьера, это неудивительно. Как Мелони «косплеит» в измененном состоянии своего кумира Бенито Муссолини и к чему это приведет Италию — в материале NEWS.ru.

В чем суть предложения Мелони по гарантиям безопасности Украине

Инициатива Мелони родилась после скандальной встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. На ней итальянский премьер вела себя странно — вращала глазами, не контролировала мимику, суетливо ерзала на стуле, что, по мнению наблюдателей, связано с употреблением наркотических веществ. «Она просто была очень сильно обдолбана», — сказал NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин.

Предложение Мелони по гарантиям безопасности для Украины сводится к тому, что европейские страны НАТО должны «в случае необходимости» самостоятельно, независимо от США в течение 24 часов принять решение о характере военной помощи Киеву. Это напоминает доктрину «Геополитики нового порядка» (Ordine Nuovo), которую разрабатывали в недрах Итальянского социального движения, созданного после Второй мировой войны.

Доктрина, представлявшая из себя смешение идей итальянского фашизма, германского нацизма, философских воззрений Юлиуса Эволы, Рене Генона и Эрнста Юнгера, предусматривала формирование «единой фашистской Европы», противостоящей и США, и СССР одновременно.

Джорджа Мелони и Дональд Трамп Фото: AP/TASS

Как проявляется фашизм Мелони

Партия «Братья Италии», во главе которой Мелони пришла к власти, как раз восходит к Итальянскому социальному движению, основанному бывшими сторонниками фашистского диктатора Бенито Муссолини. Она с самых юных лет была частью правого движения, возглавляя различные молодежные организации.

20 апреля 1996 года — в день рождения Гитлера — 19-летняя Мелони в интервью французскому телеканалу France 3 сформулировала свое политическое кредо, заявив, что Муссолини был «хорошим политиком» и «лучшим в Италии». Правда, позднее вместе со всем европейским крайне правым движением будущий премьер сдвинулась к более умеренным позициям.

Однако своим юношеским идеям она, по-видимому, не изменила. В 2006 году политик призналась, что у нее «спокойное отношение к фашизму» и что она рассматривает его как часть итальянской национальной истории.

В 2020 году, в годовщину смерти основателя Итальянского социального движения Джорджо Альмиранте, Мелони публично почтила его память. При режиме Муссолини он был редактором пропагандистского журнала «В защиту расы», который в 1938 году опубликовал Итальянский расовый манифест, согласно которому евреи ограничивались в политических и гражданских правах, запрещались браки между итальянцами и евреями.

«Это была откровенная демонстрация фашистских политических симпатий Мелони», — рассказывает Александр Собянин. Любопытно, что в 2024 году из «Братьев Италии» вышла Рашель Муссолини, внучка фашистского диктатора. Она заявила, что эта политическая структура оказалась для нее «слишком правой».

Как Мелони «косплеит» Муссолини и чем это обернется для Италии

Особое отношение Мелони к Муссолини сильнее всего проявляется в ее поведении, рассказал NEWS.ru политолог Михаил Чернов.

«Посмотрите, как она держит себя во время публичных выступлений, особенно на большую аудиторию, мимика, тональность речи, как она кричит с трибуны, поворачивается и обводит собравшихся взглядом с театральной надменностью. И сравните с архивными записями выступлений Муссолини. Это же очевидный „косплей“ итальянского диктатора», — сказал Чернов.

«То, что Джорджа Мелони неравнодушна к Муссолини, — это нормально для итальянского истеблишмента», — рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Обухов.

Бенито Муссолини Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

По его словам, «после того как была сломана послевоенная политическая система, когда были уничтожены Компартия и Христианская демократическая партия, все ужасы „нашего итальянского городка“ повылазили наружу, поэтому здесь ничего нового нет».

По словам Собянина, агрессивная фашизация Италии вновь оказалась направлена против России. «Судя по всему, на этот раз страна примет гораздо более активное участие в войне против нашей страны, чем во времена Муссолини. Соответственно, и поражение в войне станет для Италии гораздо более тяжелым, чем в ходе Второй мировой войны, которая осталась для Рима, успевшего перебежать на сторону Великобритании и США, практически без последствий», — резюмировал эксперт.

