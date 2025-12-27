Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Если вы ищете десерт, который сочетает в себе нежность чизкейка, лёгкость суфле и домашнее очарование творожной запеканки, то венгерский творожный пирог «Ретеш» — ваша идеальная находка. Его секрет — в удивительно воздушной, почти тающей текстуре, достигаемой за счёт минимального набора ингредиентов и особой техники приготовления. Этот пирог — не просто сладость, а настоящее кулинарное облако, где творог, ваниль и яйца создают гармонию простоты и изысканности. Он покоряет с первого кусочка своей мягкой бархатистостью и тонким, ненавязчивым вкусом.

Рецепт приготовления

Для основы смешайте 150 г растопленного сливочного масла, 200 г муки и 2 ст.л. сахара, замесите крошкообразное тесто. Утрамбуйте его на дно разъёмной формы (диаметром 22-24 см) и уберите в холод. Для начинки 500 г сухого творога протрите через сино. Отдельно взбейте 4 яйца со 150 г сахара и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте к яйцам творог, цедру одного лимона, 1 ч.л. ванильного экстракта или сахара и 2 ст.л. сметаны, аккуратно перемешайте. Введите в творожную массу 2 ст.л. муки или манки для стабилизации. Вылейте начинку на основу. Выпекайте пирог в разогретой до 160-170°C духовке 50-60 минут до лёгкого золотистого оттенка. Выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте пирогу полностью остыть внутри. Это предотвратит резкое оседание. Подавайте «Ретеш» полностью охлаждённым, присыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.