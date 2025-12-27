Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 11:27

Как сделать творог из кислого молока: рецепт на скорую руку

Как приготовить творог из молока — практические советы Как приготовить творог из молока — практические советы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Молоко с кисловатым запахом при неистекшем сроке годности — не повод расстраиваться, ведь из него получается отличный домашний творог. При правильном приготовлении продукт будет совершенно безопасен! Как сделать творог из прокисшего молока: нагрейте кислое молоко на медленном огне до отделения сыворотки, затем откиньте массу на марлю и дайте жидкости стечь. Через 2–3 часа у вас будет свежий натуральный продукт.

Что приготовить из прокисшего молока

Кислое молоко открывает массу кулинарных возможностей. Из него получаются пышные оладьи, нежные блины, воздушная выпечка и ароматные пирожки. Кислинка придает тесту особую структуру, делая изделия мягкими и пористыми. Но самое популярное применение — приготовление домашнего творога, который превосходит магазинный по вкусу и качеству.

Польза домашнего творога

Творог собственного приготовления содержит живые молочнокислые бактерии, которые улучшают пищеварение. В нем сохраняется максимум кальция, белка и витаминов группы В. Такой продукт идеален для детского питания, диетического меню и укрепления костной системы. Вы точно знаете состав и уверены в свежести каждой порции.

Рецепт творога из кислого молока

Приготовление творога из кислого молока — простой способ использовать продукт с пользой и получить натуральное лакомство. Этот метод экономит семейный бюджет, дает уверенность в качестве еды и занимает минимум времени.

Как сделать творог из кислого молока: рецепт на скорую руку Как сделать творог из кислого молока: рецепт на скорую руку Фото: Shutterstock/FOTODOM

  1. Возьмите литр кислого молока с неистекшим сроком годности и перелейте в кастрюлю с толстым дном.

  2. Поставьте на минимальный огонь и прогревайте, периодически помешивая деревянной ложкой.

  3. Когда температура достигнет 60–70 градусов, молоко начнет сворачиваться — появятся белые хлопья, а сыворотка станет прозрачной.

  4. Снимите кастрюлю с плиты, не доводя до кипения.

Застелите дуршлаг двумя слоями марли и установите над миской. Аккуратно перелейте содержимое кастрюли, позволяя сыворотке стечь. Соберите края марли в узелок и подвесьте над раковиной на 2–4 часа. Чем дольше стекает жидкость, тем суше получится творог. Для нежной консистенции достаточно двух часов.

Совет тем, кто ищет ответ на вопрос: «Как сделать творог из прокисшего молока?»: следите за температурой нагрева и не кипятите молоко, чтобы творог получился мягким и не резиновым. Готовый продукт храните в холодильнике не более трех суток.

Если молоко прокисло после истечения срока годности, продукт горчит или бутылка вздулась — готовить из него творог или даже выпечку не рекомендуется.

Ранее мы рассказывали, как из замороженного кефира сделать творожный сыр.

