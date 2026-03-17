17 марта 2026 в 18:12

«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде

Журова выразила надежду, что Россия выступит с флагом и гимном на Олимпиаде-2030

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru выразила надежду, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2030 во Франции под национальным флагом и гимном. Она отметила, что в мире происходят и другие военные конфликты, однако но страны, участвующие в них, остаются безнаказанными.

Надеюсь, выступят, и давления на МОК не будет. Правильно сказал [Джанни] Инфантино (президент Международной федерации футбола. — NEWS.ru), что это бесполезно. Появляются новые конфликты, в которых участвуют другие страны, но их не наказывают, а Россию наказывают. Это выглядит абсолютно бессмысленно. Сами расписываетесь в том, что на вас могут давить мировые политики, — заявила Журова.

Также депутат отметила, что российские спортсмены продемонстрировали потрясающие результаты на Паралимпиаде. Она добавила, что спорт должен быть площадкой для мирного взаимодействия, а не демонстрацией возможностей отстранения.

Наши спортсмены продемонстрировали реально потрясающие результаты. Те, на которые способны ребята, которые по тем или иным причинам имеют ограничения здоровья, — подчеркнула Журова.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков на встрече с паралимпийцами в ГУМе прокомментировал итоги зимних Игр, отметив серьезное изменение расстановки сил в мировом спорте. Он отметил, что традиционные лидеры последних лет не смогли подтвердить свой статус и значительно ухудшили свои результаты.

