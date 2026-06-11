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11 июня 2026 в 11:20

Журова отреагировала на решение приостановить членство России в FIDE

Журова: Федерация шахмат России продолжит отстаивать свои права

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российские гроссмейстеры смогут выступать на международных соревнованиях, несмотря на приостановку членства Федерации шахмат России (ФШР) в Международной федерации шахмат (FIDE), заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, для FIDE страновой фактор не так важен. Журова призвала ФШР продолжать отстаивать свои права.

Всегда можно найти повод. Это интересное решение, учитывая, что российские шахматисты могут участвовать в международных соревнованиях. Я думаю, что для FIDE страновой фактор не сильно важен. Только когда были политически матчи, страна максимально демонстрировалась. Мне кажется, для FIDE главное игрок, а не из какой он страны. Я считаю, что ФШР нужно будет продолжать дальше отстаивать свои права, — сказала Журова.

Ранее FIDE принял решение на три года приостановить членство ФШР в организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников стало неполное неисполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS). В рамках разбирательства CAS ранее частично удовлетворил официальную апелляцию украинской стороны против ФШР. Согласно вердикту арбитража, российская организация должна была в течение 90 дней полностью прекратить деятельность в Крыму и новых регионах. Однако в ФШР проигнорировали установленный срок и не стали сворачивать свои программы на этих территориях.

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