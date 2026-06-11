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11 июня 2026 в 09:08

FIDE временно приостановила членство России в Федерации шахмат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение временно приостановить членство Федерации шахмат России в организации, сообщает пресс-служба организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников названо полное неисполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).

В рамках разбирательства CAS ранее частично удовлетворил официальную апелляцию украинской стороны против ФШР. Согласно вердикту арбитража, российская организация должна была в течение 90 дней полностью прекратить деятельность в Крыму и новых регионах. Однако в ФШР проигнорировали установленный срок и не стали сворачивать свои программы на этих территориях.

Ранее стало известно, что Россия с большим отрывом заняла первое место по числу гроссмейстеров в мире. Всего в РФ насчитывается 256 подобных игроков. Также в тройку лидеров по числу гроссмейстеров входят США (101) и Германия (96).

До этого шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии решили обжаловать решение FIDE о полном снятии санкций со сборных России. Апеллянты уверены, что резолюции были приняты с серьезными процедурными нарушениями.

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CAS
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