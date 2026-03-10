Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Россия возглавила список стран по числу шахматных гроссмейстеров

Россия заняла первое место по числу гроссмейстеров в мире

Россия с большим отрывом заняла первое место по числу гроссмейстеров в мире, свидетельствуют данные Международной шахматной федерации (FIDE). Всего в РФ насчитывается 256 подобных игроков.

Россия обладает долгой и богатой традицией воспитания выдающихся шахматистов - от легендарных мастеров, таких как Михаил Ботвинник и Василий Смыслов, до современных звезд вроде Сергея Карякина и Владимира Крамника. Российская шахматная школа остается одной из самых сильных и влиятельных в мире. Так, прошедший в начале марта турнир Aeroflot Open в Москве остался за Яном Непомнящим. На данный момент его рейтинг составляет 2721 пункт, он занимает 21 место в списке сильнейших шахматистов мира.

Также в тройку по числу гроссмейстеров входят США (101) и Германия (96). Пятое место (64) занимает страна действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша — Индия. В топ-10 также попали Украина (93), Венгрия (58), Сербия (58), Испания (56), Франция (50) и Китай (48).

Ранее FIDE вернула Карякина в свой рейтинг после исключения в июне 2024 года. Также в марте 2022 года его дисквалифицировали за поддержку специальной военной операции на Украине.

