В России открыли прием заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026, которая состоится в рамках ежегодной конференции ЦИПР. Принять участие смогут компании, ведомства, субъекты РФ и отдельные конкурсанты, занятые созданием цифровых продуктов и сервисов и реализацией проектов в области экономики данных. Оценивать проекты будут лидеры отрасли, а также ключевые эксперты в сфере цифровых технологий. Прием заявок продлится до 10 апреля. Премия проводится при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Минприроды России, АНО «Цифровая экономика» и ассоциации РУССОФТ.

Премия призвана популяризировать российские проекты и разработки в области экономики данных и цифровых технологий. Всего в ЦИПР Диджитал-2026 входят 12 номинаций: «Здоровье нации», «Промышленный масштаб», «Цифровое преОбразование», «Умный транспорт», «Цифровая энергия», «Городские решения», «Зеленая цифра», «Лучший финтех-проект», «Лучшая цифровая платформа», «Лидер цифровой трансформации», «Лучшее применение ИИ» и «Легенды инфобеза».

