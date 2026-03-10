Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 17:29

В России открыли прием заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026

Фото: Пресс-служба ЦИПР Диджитал-2026
В России открыли прием заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026, которая состоится в рамках ежегодной конференции ЦИПР. Принять участие смогут компании, ведомства, субъекты РФ и отдельные конкурсанты, занятые созданием цифровых продуктов и сервисов и реализацией проектов в области экономики данных. Оценивать проекты будут лидеры отрасли, а также ключевые эксперты в сфере цифровых технологий. Прием заявок продлится до 10 апреля. Премия проводится при поддержке Минцифры России, Минпромторга России, Минприроды России, АНО «Цифровая экономика» и ассоциации РУССОФТ.

Премия призвана популяризировать российские проекты и разработки в области экономики данных и цифровых технологий. Всего в ЦИПР Диджитал-2026 входят 12 номинаций: «Здоровье нации», «Промышленный масштаб», «Цифровое преОбразование», «Умный транспорт», «Цифровая энергия», «Городские решения», «Зеленая цифра», «Лучший финтех-проект», «Лучшая цифровая платформа», «Лидер цифровой трансформации», «Лучшее применение ИИ» и «Легенды инфобеза».

Ранее в Москве с 17 по 18 февраля провели 28-й форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA. В ходе деловой программы прошли 16 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Там выступили свыше 160 спикеров. Участниками экспозиции форума стали более 180 брендов — они представили инновационные решения в сфере производства, распространения и дистрибуции контента.

