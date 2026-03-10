Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 18:52

«Большая самоподстава»: политолог об угрозе Ирана ликвидировать Трампа

Политолог Балмасов: США используют угрозы ликвидировать Трампа против Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
США могут использовать угрозы иранских властей ликвидировать лидера государства Дональда Трампа против них самих, заявил NEWS.ru эксперт по Ближнему Востоку Сергей Балмасов, комментируя призыв секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани к американскому лидеру «быть осторожным». По мнению Балмасова, Запад использует это как доказательство якобы террористической политики Тегерана.

По моей точке зрения, это очень большая самоподстава для иранского руководства. С учетом слабости информационных ресурсов Ирана и практически всесилия западных информационных ресурсов, [угрозы ликвидировать Трампа] будут аккумулированы против Ирана. Это будет доказательство на Западе, что этот режим, с точки зрения западной логики, открыто признается в терроризме. Это будет использовано со всеми вытекающими последствиями, — сказал Балмасов.

Политолог добавил, что иранскому руководству следует воздержаться от подобных заявлений в адрес Трампа. Он также предположил, что такие угрозы могут лишить Исламскую Республику поддержки партнеров.

Учитывая внутренние американские разборки, я сомневаюсь, что даже противники Трампа пошли бы на допуск проиранских сил ликвидировать его. Это сильная самоподстава, если Иран так заявил. В информационной войне иранскому руководству следовало бы быть потише, особенно если они рассчитывают на помощь стран-партнеров вроде России и Китая. Это не совсем корректно. Действовать таким образом и бросать подобные заявления — сильная подстава, — резюмировал Балмасов.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что США ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома. Так он прокомментировал материал Wall Street Journal, согласно которому советники призвали Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
Софья Якимова
С. Якимова
