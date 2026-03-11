«Обеднит палитру»: Швыдкой об отсутствии РФ на Венецианской биеннале Швыдкой: отсутствие России на Венецианской биеннале сделает ее менее интересной

Отсутствие российского павильона на Венецианской биеннале сделает ее менее интересной, высказал мнение спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре с ТАСС. Так он прокомментировал ситуацию вокруг возможного недопуска РФ к участию в форуме.

Швыдкой подчеркнул, что Венецианская биеннале — это не Олимпийские игры, и призвал не торопиться с прогнозами. Однако Швыдкой высоко оценил готовящуюся российскую экспозицию.

Российский проект, координатором которого [выступает Российская] Академия музыки имени Гнесиных, с моей точки зрения, настолько хорош, что его отсутствие обеднит палитру венецианского биеннале. Без нашего проекта биеннале будет менее интересное, — отметил он.

Представитель президента также допустил, что даже в случае отказа в площадке российскую экспозицию можно будет представить «в другом, более гостеприимном месте». Он призвал не драматизировать ситуацию раньше времени, отметив, что пока не видит «причин для паники».

Ранее Еврокомиссия пригрозила организаторам биеннале лишением грантов из-за возможного участия России в форуме. Позже министры культуры и иностранных дел 21 страны, включая Германию, Францию, Польшу и Украину, направили письмо с требованием пересмотреть решение о российском павильоне.

Ранее экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что Италия может выступить против появления России на Венецианской биеннале. Она отметила, что итальянские художники и представители общественности попросили ограничить участие россиян в мероприятии.