Венеция столкнулась с нашествием опасных медуз

В Адриатической лагуне Венеции произошло нашествие медуз вида Mnemiopsis leidyi, передает Daily Mail. Эти существа угрожают рыболовной отрасли и нарушают хрупкий баланс местной экосистемы.

По мнению ученых, медузы проникли в Адриатическое море из западной Атлантики через балластную воду грузовых судов. В настоящее время они стремительно распространяются и осваивают значительные участки лагуны.

Mnemiopsis leidyi отличаются уникальной физиологией и хищным поведением, включая каннибализм — они питаются своим потомством. Эти морские организмы создают значительные трудности для местных рыболовов, запутывая сети и уничтожая местную икру, личинок и планктон.

Исследователи считают, что теплая вода и оптимальная соленость благоприятны для Mnemiopsis leidyi в Адриатическом море. Специалисты из Падуанского университета и Национального института океанографии и прикладной геофизики Италии причисляют этот вид медуз к 100 самым опасным инвазивным организмам на планете.

