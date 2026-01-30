Бездомные свиньи терроризируют жителей российского города В Ревде бездомные свиньи отбирают у жителей пакеты и пугают детей

Жители города Ревда в Свердловской области пожаловались на большое количество бездомных свиней, передает URA.RU. Они утверждают, что животные проявляют агрессию, пугают детей и воруют пакеты у прохожих.

Одна из местных жительниц рассказала, что ее дочь пытается обходить свиней стороной. По словам другой ревдинки, некоторые горожане проявляют сочувствие к этим животным и даже берут их к себе.

Общественный деятель Сергей Калашников считает, что администрация Ревды имеет возможность быстро урегулировать эту ситуацию. Тем не менее, по его словам, власти почему-то не проявляют должной активности в решении вопроса.

