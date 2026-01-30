Зимняя Олимпиада — 2026
Бездомные свиньи терроризируют жителей российского города

В Ревде бездомные свиньи отбирают у жителей пакеты и пугают детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жители города Ревда в Свердловской области пожаловались на большое количество бездомных свиней, передает URA.RU. Они утверждают, что животные проявляют агрессию, пугают детей и воруют пакеты у прохожих.

Одна из местных жительниц рассказала, что ее дочь пытается обходить свиней стороной. По словам другой ревдинки, некоторые горожане проявляют сочувствие к этим животным и даже берут их к себе.

Общественный деятель Сергей Калашников считает, что администрация Ревды имеет возможность быстро урегулировать эту ситуацию. Тем не менее, по его словам, власти почему-то не проявляют должной активности в решении вопроса.

Ранее сообщалось, что в Самаре из цирка сбежал слон. Животное «пробило стекло» и выбралось на улицу. Несмотря на мороз, слон гулял по центру города, в том числе по улице Молодогвардейской. Дрессировщики нашли его и уговорили вернуться в цирк.

До этого в Приморском крае водитель на заснеженной дороге встретил семью диких тигров. Тигрята пытались догнать мать, ушедшую вперед. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев прокомментировал ситуацию, отметив, что они действовали естественно и быстро скрылись из виду.

Свердловская область
животные
свиньи
бездомные
