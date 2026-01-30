Семья полосатых хищников окружила машину россиян и попала на видео

В Приморском крае водитель заснял, как его автомобиль окружила семья диких тигров на заснеженной лесной дороге, передает «КП-Владивосток». На кадрах один тигренок идет прямо перед машиной, а другой обходит его по обочине и поднимается на склон. По словам автора видео, тигрят было трое, вероятно, они пытались догнать мать, которая ушла вперед.

Это у границ «Земли Леопарда». Самка с тигрятами переходила дорогу, она это сделала быстро, а подростки (тигрята) чуть замешкались, но тоже сделали так, как и должно быть. Один стремительно скрылся из вида. Там значительное расстояние до любого населенного пункта, — сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ране в Индии 42-летний Шьямапад Шил спасся от нападения тигра благодаря своему другу, который ударил животное палкой. Шил и двое его друзей отправились в лес Сундарбан, чтобы заняться ловлей крабов. Они передвигались на лодке и проверяли свои ловушки, когда внезапно течение направило их к берегу. В этот момент на них напал бенгальский тигр.