Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:53

Семья полосатых хищников окружила машину россиян и попала на видео

В Приморье семья тигров окружила автомобиль на заснеженной дороге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Приморском крае водитель заснял, как его автомобиль окружила семья диких тигров на заснеженной лесной дороге, передает «КП-Владивосток». На кадрах один тигренок идет прямо перед машиной, а другой обходит его по обочине и поднимается на склон. По словам автора видео, тигрят было трое, вероятно, они пытались догнать мать, которая ушла вперед.

Это у границ «Земли Леопарда». Самка с тигрятами переходила дорогу, она это сделала быстро, а подростки (тигрята) чуть замешкались, но тоже сделали так, как и должно быть. Один стремительно скрылся из вида. Там значительное расстояние до любого населенного пункта, — сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ране в Индии 42-летний Шьямапад Шил спасся от нападения тигра благодаря своему другу, который ударил животное палкой. Шил и двое его друзей отправились в лес Сундарбан, чтобы заняться ловлей крабов. Они передвигались на лодке и проверяли свои ловушки, когда внезапно течение направило их к берегу. В этот момент на них напал бенгальский тигр.

тигры
хищники
животные
звери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях покойного Бура
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.