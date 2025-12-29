Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу

Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу В Индии мужчина ударил бенгальского тигра палкой и спас жизнь другу

В Индии 42-летний Шьямапад Шил спасся от нападения тигра благодаря своему другу, который ударил животное палкой, передает The Telegraph India. После этого хищник отпустил свою добычу.

21 декабря Шил и двое его друзей отправились в мангровый лес Сундарбан, чтобы заняться ловлей крабов. Они передвигались на лодке и проверяли свои ловушки, когда внезапно течение направило их к берегу. В этот момент на них напал бенгальский тигр.

Животное атаковало Шила, схватив его за бок и потащив к берегу. Однако Джагадиш Гарани предотвратил трагедию, придя на помощь другу.

Пострадавшего вернули в лодку, где оказали первую помощь. Затем мужчины отправились обратно в родную деревню. Гарани утверждает, что тигр преследовал их до самого русла реки.

Все краболовы успешно вернулись домой, и больше никто не пострадал. Шил чувствует себя хорошо.

Ранее в Индии тракторист в одиночку защитил себя и корову от двух тигров. Инцидент произошел 23 декабря в округе Хунсур штата Карнатака. Мужчина громко закричал и резко развернул трактор, когда на него напали хищники, — это помогло ему спасти свою жизнь и отпугнуть тигров от скота.