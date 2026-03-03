Раскрыто, сколько времени займет эвакуация россиян с Ближнего Востока «Коммерсант»: россиян эвакуируют из стран Ближнего Востока за две недели

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока, закрытых для авиасообщения из-за военного конфликта, может продлиться до двух недель, сообщили «Коммерсанту» источники в туристической отрасли. По данным Ассоциации туроператоров России, в ОАЭ в настоящее время находятся около 50 тыс. россиян, еще порядка 2 тыс. человек ожидают вылета из других стран региона.

Как сказано в материале, главным препятствием для оперативной эвакуации стали ограничения со стороны авиационных властей ОАЭ, которые выдают перевозчикам от одного до четырех разрешений на полеты в день. «Аэрофлот», имеющий в парке широкофюзеляжные самолеты, готов выполнять до пяти рейсов ежедневно, но получает меньше слотов. На 4 марта запланировано два рейса, которые перевезут 560 человек. В дальнейшем планируется по три рейса в день на бортах общей вместимостью 1,2 тыс. пассажиров.

К вывозу туристов также подключились S7, Utair, «Азимут», «Победа» и «Уральские авиалинии», однако их парк состоит из узкофюзеляжных самолетов, что снижает объемы перевозки. S7 уже начала выполнять рейсы в Новосибирск и ожидает разрешений на полеты в Москву.

Особую сложность представляет возвращение около 8 тыс. туристов, застрявших в Индонезии, Шри-Ланке и на Мальдивах. У многих из них на руках билеты на стыковочные рейсы через закрытые аэропорты Персидского залива.

Ранее стало известно, что двое сотрудников посольства России в Иране были эвакуированы через азербайджанскую границу. Дипломаты пересекли пункт пропуска Астара в ходе организованного выезда граждан из республики.