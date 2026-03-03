Израиль впервые за полтора года попал под ракетный удар Ливана

Дым поднимается после ракетных обстрелов из Ливана на севере Израиля

Израиль впервые за полтора года попал под ракетный удар Ливана Израиль зафиксировал ракетный обстрел из Ливана впервые с ноября 2024

Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел северных и центральных районов страны с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Это первый подобный инцидент с ноября 2024 года, когда вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболла».

После звучания сирен на севере и в центре Израиля были обнаружены несколько пусков со стороны Ливана по территории Израиля. Большинство снарядов были перехвачены, а один снаряд упал на открытой местности, — говорится в сообщении.

Воздушная тревога прозвучала в том числе в районе Тель-Авива. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Ранее Армия обороны Израиля вошла в Южный Ливан и заняла несколько позиций в рамках усиления обороны на северном фронте. Операция «Рык льва» проводится для укрепления передовых рубежей.

Позднее в Ливане заявили о 40 погибших и 246 раненых в результате израильских ударов. Глава Минздрава республики сообщил, что помощь пострадавшим окажут как государственные, так и частные клиники.