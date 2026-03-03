Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 21:34

Израиль впервые за полтора года попал под ракетный удар Ливана

Израиль зафиксировал ракетный обстрел из Ливана впервые с ноября 2024

Дым поднимается после ракетных обстрелов из Ливана на севере Израиля Дым поднимается после ракетных обстрелов из Ливана на севере Израиля Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press
Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел северных и центральных районов страны с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Это первый подобный инцидент с ноября 2024 года, когда вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболла».

После звучания сирен на севере и в центре Израиля были обнаружены несколько пусков со стороны Ливана по территории Израиля. Большинство снарядов были перехвачены, а один снаряд упал на открытой местности, — говорится в сообщении.

Воздушная тревога прозвучала в том числе в районе Тель-Авива. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Ранее Армия обороны Израиля вошла в Южный Ливан и заняла несколько позиций в рамках усиления обороны на северном фронте. Операция «Рык льва» проводится для укрепления передовых рубежей.

Позднее в Ливане заявили о 40 погибших и 246 раненых в результате израильских ударов. Глава Минздрава республики сообщил, что помощь пострадавшим окажут как государственные, так и частные клиники.

