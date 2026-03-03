Израиль впервые за полтора года попал под ракетный удар Ливана

Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел северных и центральных районов страны с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Это первый подобный инцидент с ноября 2024 года, когда вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболла».
После звучания сирен на севере и в центре Израиля были обнаружены несколько пусков со стороны Ливана по территории Израиля. Большинство снарядов были перехвачены, а один снаряд упал на открытой местности, — говорится в сообщении.
Воздушная тревога прозвучала в том числе в районе Тель-Авива. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.
Ранее Армия обороны Израиля вошла в Южный Ливан и заняла несколько позиций в рамках усиления обороны на северном фронте. Операция «Рык льва» проводится для укрепления передовых рубежей.
Позднее в Ливане заявили о 40 погибших и 246 раненых в результате израильских ударов. Глава Минздрава республики сообщил, что помощь пострадавшим окажут как государственные, так и частные клиники.