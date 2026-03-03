«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ Трамп в шутку предложил ударить по ФРГ на встрече с канцлером Мерцем

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме предложил применить силу в отношении Германии во время переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме. Так он ответил на вопрос журналистов о политическом курсе в отношении европейского партнера.

Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно, — сказал Трамп, после чего, смеясь, легко ударил Мерца.

Ранее канцлер на встрече с Трампом заявлял, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Политик выразил надежду на завершение военных действий.

До этого сообщалось, Германия изучает вариант присоединения к военной коалиции против Ирана на стороне США и Израиля. По сведениям источников, уже начались консультации, в ходе которых обсуждаются планы возможного участия — от непосредственных бомбардировок до предоставления военной поддержки.

При этом немецкое издание Die Zeit сообщало, что военная операция США в Иране может обернуться непоправимым политическим ущербом для американского президента Дональда Трампа. По мнению журналистов, и без того низкие рейтинги главы Белого дома могут упасть еще ниже.