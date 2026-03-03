Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 22:59

«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ

Трамп в шутку предложил ударить по ФРГ на встрече с канцлером Мерцем

Дональд Трамп, Фридрих Мерц Дональд Трамп, Фридрих Мерц Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме предложил применить силу в отношении Германии во время переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме. Так он ответил на вопрос журналистов о политическом курсе в отношении европейского партнера.

Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно, сказал Трамп, после чего, смеясь, легко ударил Мерца.

Ранее канцлер на встрече с Трампом заявлял, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Политик выразил надежду на завершение военных действий.

До этого сообщалось, Германия изучает вариант присоединения к военной коалиции против Ирана на стороне США и Израиля. По сведениям источников, уже начались консультации, в ходе которых обсуждаются планы возможного участия — от непосредственных бомбардировок до предоставления военной поддержки.

При этом немецкое издание Die Zeit сообщало, что военная операция США в Иране может обернуться непоправимым политическим ущербом для американского президента Дональда Трампа. По мнению журналистов, и без того низкие рейтинги главы Белого дома могут упасть еще ниже.

Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Германия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон «вступил» в конфликт на Ближнем Востоке
SHOT: серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом
Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе
«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ
Эрдоган на идеях «силы» объяснил, что творится на Ближнем Востоке
Беспилотник рухнул рядом с консульством США в Дубае
Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу
«После похорон»: названа примерная дата выборов верховного лидера Ирана
АТОР посчитала, сколько россиян остаются в «ловушке» Персидского залива
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации секретного объекта под Тегераном
Озвучено место похорон верховного лидера Ирана
Суперматч ЦСКА — «Краснодар»: кто выйдет в финал Кубка России по футболу
Минэкономразвития выдало рекомендации российским турфирмам
«Для танго нужны двое»: Трамп сделал заявление о России и Украине
Ограбление, нежелание выходить замуж, новые фильмы: как живет Тумайкина
Раскрыто, сколько времени займет эвакуация россиян с Ближнего Востока
Запад обвинили в манипуляциях из-за убитых Киевом детей
Милонов предложил ввести карантин для одной группы россиянок из Дубая
Израиль впервые за полтора года попал под ракетный удар Ливана
Отказ от «6 кадров», отъезд из РФ, развод с Алехно: как живет Медведева
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.