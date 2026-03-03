Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 23:38

Российский СПГ-танкер вспыхнул в Средиземном море

Reuters: российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз» загорелся в Средиземноморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский танкер «Арктический Метагаз» загорелся в Средиземном море, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и морской безопасности. Судьба экипажа в данный момент остается неизвестной.

Танкер для перевозки сжиженного природного газа загорелся в Средиземном море, — говорится в публикации.

По данным источников, инцидент произошел около 04:00 по местному времени. После взрывов на борту начался пожар. Над районом происшествия зафиксированы патрульные самолеты, в том числе ВМС Турции. Однако информации о масштабной спасательной операции пока не поступало.

Танкер «Арктический Метагаз» предназначен для перевозки сжиженного природного газа. Подобные суда являются критически важной частью энергетической инфраструктуры. Любое повреждение такого танкера может привести не только к человеческим жертвам, но и к экологической катастрофе в регионе.

