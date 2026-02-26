Крупнейший авианосец США покинул бухту Суда на Крите

Американский авианосец USS Gerald R. Ford покинул базу ВМС США на греческом острове Крит и направился в восточную часть Средиземного моря, сообщает газета Proto Thema. В течение последних нескольких дней корабль находился на американской военно-морской базе в бухте Суда для дозаправки.

Авианосец считается крупнейшим и технологически самым оснащенным кораблем такого типа в ВМС США. Его строительство началось в 2009 году, спуск на воду состоялся в 2013 году, введение в строй произошло в 2017 году. Длина корабля достигает 337 метров, максимальная скорость превышает 30 узлов (56 км/ч), на борту размещается более 75 самолетов различных типов.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант физического устранения высшего руководства Ирана как один из сценариев развития событий вокруг Тегерана. По данным портала Axios, среди обсуждаемых опций — ликвидация Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных деятелей.

Позже сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать систему управления на случай своей смерти или конфликта с США. Часть своих полномочий он передал узкому кругу доверенных лиц. Хаменеи также дал указание разработать многоуровневую систему преемственности, охватывающую как военную, так и гражданскую сферы.